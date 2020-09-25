رسميا.. الكشف عن قميص سواريز داخل صفوف أتلتيكو مدريد (فيديو وصور)
أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني رسميا الجمعة، ضم اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز إلى صفوف الفريق الأول للموسمين المقبلين.
وقال النادي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي أن سواريز القادم من نادي برشلونة، قد خضع اليوم للفحوص الطبية الروتينية قبل توقيعه على عقد انضمامه للنادي في مكاتب ملعب "واندا متروبوليتانو".
🔴⚪ #SuárezRojiblanco— Atlético de Madrid (@Atleti) September 25, 2020
🆕¡Primer día como atlético para @LuisSuarez9!
🏧 #AúpaAtletipic.twitter.com/Kqb5CF0fZ9
ورحب البيان بسواريز معتبرا أن النادي ضم إلى صفوفه هدافا رائعا ولاعبا بخبرة واسعة في كرة القدم الأوروبية يتميز بتفانيه ويعتبر أحد أفضل اللاعبين في مركزه على مستوى العالم.
ونشر حساب نادي أتلتيكو مدريد الرسمي عبر موقع تويتر صورة لسواريز ممسكا بالقميص الذي يرتديه مع الفريق والذي يحمل رقم 9.
🔴⚪ #SuárezRojiblanco— Atlético de Madrid (@Atleti) September 25, 2020
👏 ¡Recibimos a @LuisSuarez9 sobre el césped!
🏧 #AúpaAtletipic.twitter.com/cTU7hr3sY2
🔴⚪ #SuárezRojiblanco— Atlético de Madrid (@Atleti) September 25, 2020
🥁 Y @LuisSuarez9 lucirá el dorsal... 9⃣❗❕❗
🏧 #AúpaAtletipic.twitter.com/XC9hUUpDkj
وشارك لويس سواريز في تدريبات نادي أتلتيكو مدريد الجمعة ولاقى حفاوة كبيرة من زملائه من اللاعبين.
ومن المحتمل أن يشارك لويس سواريز مع أتلتيكو مدريد الأحد المقبل أمام غرناطة في الدوري الإسباني.
ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان نادي برشلونة الإسباني اتفاقه مع أتلتيكو مدريد على انتقال الأوروغوياني البالغ 33 عاما، مشيرا إلى النادي المدريدي سيدفع ستة ملايين يورو (سبعة ملايين دولار) كمتغيرات.
المصدر: twitter\Atleti