كورونا يمنح توتنهام فوزا في مباراته ضد ليتون أورينت

تأهل توتنهام إلى الدور الـ4 من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية بعد اعتباره فائزا في اللقاء الذي تم تأجيله الثلاثاء مع ليتون أورينت، جراء ظهور عدة حالات لفيروس كورونا في صفوف الأخير.

وحاول أورينت (الدرجة الرابعة) إعادة ترتيب المباراة لكن قوانين كأس الرابطة تقضي بتخسيرهم المواجهة، ما منح سبيرز بطاقة العبور إلى الدور الرابع لمواجهة تشلسي.

وأعلنت رابطة دوري كرة القدم المنظمة للمسابقة في بيان لها: "لم تقم المباراة التي كانت مقررة الثلاثاء 22 سبتمبر بين ليتون أورينت وتوتنهام بعدما أصدر مجلس بلدية مدينة والثام فوريست أمرا يمنع بإقامتها كما كان مخططا بعد إصابة عدد من لاعبي ليتون أورينت بفيروس "كوفيد-19".

وأضاف: "قررت الرابطة أنه وفقا للقاعدة 5.1 من نظام كأس الرابطة، وبما أن النادي لم يتمكن من الوفاء بالتزاماته بإكمال المباراة بموجب أمر المجلس، وبالتالي يعتبر خاسرا في المباراة".

Tottenham have been awarded a bye in the EFL Cup to progress to the fourth round after their game vs. Leyton Orient was cancelled because multiple Orient players tested positive for COVID-19.



Their next opponent will now be Chelsea. pic.twitter.com/pceyolHyvE — B/R Football (@brfootball) September 25, 2020

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كما تم تأجيل مباراة أورينت في دوري الدرجة الرابعة مع والسال في نهاية الأسبوع، كون الفريق يخضع للحجر الصحي الذاتي.

ويستعد سبيرز الآن لخوض أربع مباريات في غضون ثمانية أيام، تبدأ بزيارة نيوكاسل الأحد في الدوري المحلي، ثم يحل رجال البرتغالي جوزيه مورينيو ضيوفا على تشلسي الثلاثاء في كأس الرابطة، ويستضيف ماكابي حيفا الإسرائيلي في الدور التمهيدي للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الخميس، وينتقل لمواجهة مانشستر يونايتد الأحد في البريميرليغ.

المصدر: "أ ف ب"