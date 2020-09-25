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جائزة روسيا الكبرى.. بوتاس يسيطر على التجارب الحرة

الرياضة

جائزة روسيا الكبرى.. بوتاس يسيطر على التجارب الحرة
Reuters POOL
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سيطر الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس على التجارب الحرة لسباق جائزة روسيا الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، بإحرازه أفضل توقيت في الجولتين على حلبة سوتشي الجمعة.

وتفوق بوتاس على زميله في الفريق بطل العالم 6 مرات البريطاني لويس هاميلتون الذي حل ثانيا في الجولة الثانية بعد حلوله في المركز التاسع عشر قبل الأخير في الأولى.

وسجل الفنلندي أسرع توقيت في الجولة الثانية 1:33,519 دقيقة بفارق 0,267 ثانية عن هاميلتون، بعدما كان تجاوز الحلبة الممتدة على 5,848 كلم في الجولة الأولى بزمن قدره 1:34,923 دقيقة.

وحل الأسترالي دانيال ريكياردو سائق رينو في المركز الثالث في التجارب الثانية خلف البريطاني.

وواصل سائقا فيراري شارل لوكلير من موناكو والألماني سيباستيان فتيل بطل العالم السابق عروضهما السيئة حيث حلا في المركزين الثامن والعاشر في الجولة الثانية.

وتأثر السائقون بوجود الغبار الكثيف على الحلبة الموجودة على ضفاف البحر الأسود في القرية الأولمبية لدورة الألعاب الشتوية 2014، ما أدى إلى التفاف فيرشتابن حول نفسه، وخروج هاميلتون عن الحلبة ما أدى إلى تضرر في عجلات سيارته.

وكان من الواضح أنه لم يكن يوما سهلا على أي من السائقين على مسار زلق، وكاد بوتاس يواجه مصيرا مماثلا لكنه نجح بتفادي ذلك.

المصدر:"أ ف ب"

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