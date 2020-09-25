جائزة روسيا الكبرى.. بوتاس يسيطر على التجارب الحرة

سيطر الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس على التجارب الحرة لسباق جائزة روسيا الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، بإحرازه أفضل توقيت في الجولتين على حلبة سوتشي الجمعة.

وتفوق بوتاس على زميله في الفريق بطل العالم 6 مرات البريطاني لويس هاميلتون الذي حل ثانيا في الجولة الثانية بعد حلوله في المركز التاسع عشر قبل الأخير في الأولى.

🚨BOTTAS LİDER! HAMILTON 19!



🏁2020 Rusya GP | 1.antrenman seansı sona erdi.



1️⃣ Valtteri Bottas

2️⃣ Daniel Ricciardo

3️⃣ Max Verstappen



⚠️19 Lewis Hamilton



🇷🇺#RussianGP | #F1pic.twitter.com/X0iCh6I4cn — Tutkumuz F1 🏎 (@F1tutkumuz) September 25, 2020

وسجل الفنلندي أسرع توقيت في الجولة الثانية 1:33,519 دقيقة بفارق 0,267 ثانية عن هاميلتون، بعدما كان تجاوز الحلبة الممتدة على 5,848 كلم في الجولة الأولى بزمن قدره 1:34,923 دقيقة.

وحل الأسترالي دانيال ريكياردو سائق رينو في المركز الثالث في التجارب الثانية خلف البريطاني.

وواصل سائقا فيراري شارل لوكلير من موناكو والألماني سيباستيان فتيل بطل العالم السابق عروضهما السيئة حيث حلا في المركزين الثامن والعاشر في الجولة الثانية.

That was 𝗖𝗟𝗢𝗦𝗘 😲



Sochi showed it can catch out the very best of them - here's Lewis Hamilton narrowly avoiding Turn 13's barriers 👀#RussianGP 🇷🇺 #F1pic.twitter.com/5vFu0odmq0 — Formula 1 (@F1) September 25, 2020

وتأثر السائقون بوجود الغبار الكثيف على الحلبة الموجودة على ضفاف البحر الأسود في القرية الأولمبية لدورة الألعاب الشتوية 2014، ما أدى إلى التفاف فيرشتابن حول نفسه، وخروج هاميلتون عن الحلبة ما أدى إلى تضرر في عجلات سيارته.

وكان من الواضح أنه لم يكن يوما سهلا على أي من السائقين على مسار زلق، وكاد بوتاس يواجه مصيرا مماثلا لكنه نجح بتفادي ذلك.

المصدر:"أ ف ب"