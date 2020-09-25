البطل الروسي حبيب يتحدث عن كيفية تجاوزه الاكتئاب بعد وفاة والده (فيديو)

تحدث الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة في الوزن الخفيف، عن كيفية تعامله مع الاكتئاب بعد وفاة والده عبد المناف الذي توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال حبيب في مقابلة أجراها مع قناة UFC Russia على YouTube:"كنت أتدرب باستمرار لأنه يخفف الشعور بالاكتئاب إلى حد ما، عندما لا يكون لدي تدريب، فأنا أشعر بالاكتئاب".

وتابع: "لقد كنت أتدرب طوال حياتي ، ولكي أحصل على طاقة جيدة، أحتاج إلى التدريب، كان والدي يتدرب دائما، أصدقاؤه يتحدثون عنه أنه كان يحمل حقيبة التدريب أينما ذهب.. أعتقد أنني حصلت على الالتزام منه".

وأضاف:"هذا مهم جدا بالنسبة لي، أنا رياضي نشيط، بمجرد أن أتوقف عن التطور، سيكون الأمر سيئا بالنسبة لي".

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في أوائل يوليو، توفى والد البطل الروسي ومدربه، عبد المناف، بعد إصابته بجلطة دماغية وخضوعه لعملية في القلب إثر تدهور صحته بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وسيدافع حبيب عن لقبه ضد الأمريكي جاستن غايتجي في 24 أكتوبر المقبل ضمن دورة "UFC 254"، في "جزيرة القتال" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وفاز الأمريكي بحق مواجهة حبيب عقب تغلبه على مواطنه توني فيرغسون.

ويحتفظ حبيب، البطل الحالي لمنظمة UFC بسجل خال من الهزائم في 28 نزالا خاضها حتى الآن خلال مسيرته الاحترافية.

المصدر: UFC Russia