النصر الإماراتي يقترب من التعاقد مع أول لاعب إسرائيلي في الخليج

اقترب نادي النصر من التوقيع مع لاعب الوسط الإسرائيلي ضياء سبع من أصل فلسطيني والذي يلعب حاليا في صفوف نادي غوانزو الصيني، ليكون بذلك أول لاعب إسرائيلي في دوري الخليج العربي.

وبلغت المفاوضات بين العميد واللاعب البالغ 27 عاما مراحلها الأخيرة، حيث تم الاتفاق حول الراتب السنوي والشرط الجزائي الذي سيدفعه النصر لنظيره الصيني مقابل انتقال لاعبه إلى الدوري الإماراتي.

ومن المنتظر أن يصل اللاعب إلى دبي خلال اليومين المقبلين للتوقيع رسميا على انضمامه إلى النصر لمدة 3 سنوات.

وبدأ ضياء سبع وهو لاعب دولي بالمنتخب الإسرائيلي منذ 2018، مسيرته الكروية في الملعب البلدي في مجد الكروم وترعرع بصفوف شبيبة نيس طوبروك قبل انتقاله إلى فريق مكابي تل أبيب في الدوري الإسرائيلي في موسم 2011-2012.

الاسرائيلي ضياء سبع ينتقل الى النصر الإماراتي كأول لاعب إسرائيلي يلعب في الخليج pic.twitter.com/6fNJ14HK9D — سعد الحارثي (@S_Alshdadi) September 25, 2020

وانتقل لاعب الوسط إلى صفوف فريق هبوعيل بئر السبع لموسم آخر ومنه إلى نادي اتحاد أبناء سخنين لمدة نصف موسم قبل التوقيع لفريق مكابي بيتح تكفا لكنه خطف الأنظار إليه بشكل لافت عندما لعب لنادي مكابي نتانيا من 2014 إلى 2018 لينتقل بعد ذلك إلى نادي هبوعيل بئر السبع مقابل مبلغ 2.5 مليون يورو في أكبر صفقة للاعب كرة قدم محلي في تاريخ الدوري الإسرائيلي.

وتلقى عرضا مغريا من نادي غوانزو الصيني مقابل 5 ملايين يورو وبعقد لمدة 3 مواسم، ليصبح ضياء سبع من أغلى اللاعبين الإسرائيليين.

وكان النصر ضم إلى صفوفه 4 لاعبين استعدادا للموسم الجديد، هم المهاجم سيباستيان تيغالي القادم من الوحدة ومهاجم منتخب الرأس الأخضر ريان مينديز لاعب الشارقة السابق ومدافع الظفرة عبد الرحمن يوسف، والبرازيلي كايكي جيسوس البالغ 19 عاما في فئة المقيمين.

المصدر: صحيفة "البيان الإماراتية"