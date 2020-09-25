صفقة تبادلية جديدة تلوح في الأفق بين برشلونة ويوفنتوس

أفادت تقارير إعلامية، بأن يوفنتوس وبرشلونة يدرسان عقد صفقة تبادلية جديدة هذا الصيف، تقضي بنقل عثمان ديمبلي إلى "السيدة العجوز"، مقابل انتقال دوغلاس كوستا إلى النادي الكتالوني.

وزعمت صحيفة Tuttosport الإيطالية أن كلا الناديين حريص على القيام بصفقة تبادلية بعد نجاح صفقة انتقال آرثر ميلو إلى بيانكونيري، مقابل انتقال ميراليم بيانيتش إلى البارسا في يونيو الماضي.

ويضيف التقرير أن إتمام تلك الصفقة يبقى مرهونا بالعروض المقدمة للاعبين، في حال لم يفلح الناديان في تسويق ديمبلي وكوستا.



ويحظى دوغلاس كوستا باهتمام وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.



وقالت الصحيفة أن الناديين يأملان في أن يساعد الانتقال كلا الجناحين المعرضين للإصابة في العودة إلى أفضل مستوياتهما، وإذا لم يتم بيع الثنائي، فإن هذه الصفقة التبادلية ربما تدخل حيز التنفيذ قبل غلق بات الانتقالات الصيفية في 5 أكتوبر المقبل.

Juventus 'offer Barcelona shock swap deal' for Ousmane Dembele https://t.co/elJVrtsgnQ — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 24, 2020

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وشارك كوستا في ست مباريات فقط في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، بعد موسم مليء بالإصابات، وهذا الموسم أخرجه المدرب أندريا بيرلو من حساباته، وتم وضع سعر مبدئي يقدر قيمته بـ30 مليون يورو.

بالمقابل عانى ديمبلي أيضا منذ قدومه إلى برشلونة من كثرة الإصابات، ولم يشارك فريقه سوى في تسع مباريات فقط الموسم الماضي.

المصدر: thesun