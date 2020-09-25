كأس الرابطة.. تأهل صعب لسيتي وسهل لليفربول إلى الدور الرابع (فيديو)

تأهل مانشستر سيتي حامل اللقب وليفربول إلى الدور الرابع من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، في الدور الثالث من المسابقة الخميس.

في الأولى، استهل سيتي حملة الدفاع عن لقبه بطلا للمسابقة في الأعوام الثلاثة الماضية بفوز صعب على بورنموث 2-1، بفضل الشابين المهاجم البالغ 17 عاما ليام ديلاب (18) وابن الـ 20 عاما فيل فودن (75)، فيما سجل هدف الضيف سام سوريدج (22).

ويلعب سيتي في الدور الرابع خارج ملعبه بمواجهة بيرنلي.

في الثانية، سحق ليفربول حامل لقب الدوري مضيفه لينكولن سيتي من الدرجة الثالثة 7-2، في مباراة تألق فيها الشاب كورتيس جونز بتسجيله هدفين (32 و36) على غرار الياباني تاكومي مينامينو (18 و46)، فيما أضاف السويسري شيردان شاكيري (9) والصربي ماركو غروييتش (65) والبلجيكي ديفوك أوريغي (89) أهداف الفائز، مقابل تايو إدوم (60) والهولندي لويس مونتسما (67) للفريق الخاسر.

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وهو الفوز الثالث تواليا لليفربول بعدما استهل حملة الدفاع عن لقبه في الدوري بفوزين على ليدز 4-3 وتشلسي 2-0.

ويلعب ليفربول أمام أرسنال في الدور التالي، على أن يواجهه مرتين على ملعب "أنفيلد" في ثلاثة أيام مع لقاء أول في المرحلة الثالثة من الدوري المحلي.

المصدر: "وكالات"