التعاون السعودي يخطف بطاقة التأهل الآسيوي بهدف قاتل في مرمى الدحيل القطري (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/osuw
خطف فريق التعاون بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا عقب الفوز المتأخر على حساب الدحيل بهدف دون رد.
وانتهت المباراة التي جمعت التعاون مع فريق الدحيل القطري بفوز سكري القصيم في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
ورفع التعاون رصيده عند النقطة 9 ليتأهل رفقة فريق بيرسبوليس الإيراني الذي هزم الشارقة الإماراتي برباعية نظيفة.
وسيلتقي التعاون مع النصر في مباراة دور الـ 16 فيما يلتقي بيرسبوليس الإيراني مع السد القطري في مباريات نفس المرحلة.
المصدر: RT