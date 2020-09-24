أبطال آسيا.. العين الإماراتي يودع أبطال آسيا رغم الفوز على النصر السعودي

فاز العين الإماراتي على نظيره النصر السعودي 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس في ختام دور المجموعات من المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.

وسجل هدف اللقاء الوحيد، التوغولي لابا كودجو في الدقيقة 19.

وأنهى العين، سلسلة 13 مباراة متتالية دون فوز ويودع البطولة الآسيوية ومعه 5 نقاط في المركز الأخير، بالمقابل تجمد رصيد النصر عند 11 نقطة في صدارة المجموعة.

إقرأ المزيد

ونجح العين في تسجيل الهدف الأول بشباك النصر، في الدقيقة 19 عبر كودجو، بعدما حاول المدافع علي لاجامي، إبعاد الكرة، لتصطدم بمهاجم العين وتسكن شباك النصر.

في مواجهة أخرى في نفس المجموعة خسر السد القطري أمام سباهان الإيراني، بنتيجة (2-1)، وسجل هدفي سباهان رضا مرزاعي وسجاد زادة في الدقيقتين (14) و(50)، فيما سجل هدف السد هاشم علي في الدقيقة (82).



وبهذه النتيجة رفع فريق سباهان رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، فيما تجمد رصيد السد عند 9 نقاط، في وصافة المجموعة.



ووبات فوز فريق سباهان فوزا معنويا نظرا لأن الفريق الإيراني ودع المنافسات قبل هذه الجولة.

المصدر: RT