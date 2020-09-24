بالفيديو.. "الجدة الملتزمة" خسرت 14 كيلوغراما في ثلاثة أشهر

تمضي الجدة الصينية تشين جيفانغ البالغة 70 عاما، ساعتين يوميا في صالة الرياضة، وباتت مثالا يحتذى به في البلاد التي تطلب فيه السلطات من شعبها ممارسة الرياضة ورفع لياقتهم البدنية.

وأصبحت الجدة التي تعيش في مدينة شنغهاي مشهورة في بلادها خلال الأشهر الأخيرة بعد أن احتل حبها الجديد والمفاجئ لممارسة الرياضة في القاعات عناوين الصحف المحلية.

منذ أن بدأت بزيارة صالة اللياقة البدنية في ديسمبر 2018، خسرت تشين 14 كيلوغراما في ثلاثة أشهر وهي تركز تمارينها الآن على المعدة المسطحة وإبراز العضلات التي يطمح إليها اليافعون.

كما باتت لديها جماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتابعها قرابة 410 آلاف شخص على تطبيق "تيك توك" الخاص بالفيديوهات.

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إذ شوهد منشور عبر التطبيق نشرته تشين وهي تقوم بمجموعة سريعة من حركات القرفصاء (سكواتش) وغيرها أكثر من مليون مرة.

وبالنسبة لتشين التي عملت في شركة أغذية قبل تقاعدها، فإن ممارسة الرياضة جاءت في وقت متأخر من حياتها.

بدأت بمزاولة الرياضة بعد لقائها صدفة مع مدرب بدني شخصي، ومدفوعة بمخاوفها بشأن تدهور صحتها وزيادة الوزن.

لكنها تمكنت من التخلص من الشحوم وتقول إن العام الماضي أكد لها الاطباء أن صحتها جيدة، بعد أن عانت في السابق من مشكلات دهون في الكبد وارتفاع ضغط الدم وإعتام عدسة العين.

وعلى الرغم من أسلوب حياتها النشط، لا تتمتع تشين بخلفية رياضية وتقول إنها بالكاد كانت تنهض من السرير عندما كانت ابنتها صغيرة في العمر لأن جسدها كان ضعيفا للغاية بسبب الإنجاب.

وتحت العين الساهرة للمدرب الشخصي وبوتيرة متواصلة، تقوم تشين التي لديها حفيد يبلغ من العمر 14 عاما، بمجموعة من التمارين تستخدم خلالها آلات الوزن، وتقوم بحركات أخرى تساهم في حرق الدهون واكتساب العضلات.

المصدر: "أ ف ب"