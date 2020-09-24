أول رد لنادي الهلال السعودي بعد استبعاده من دوري أبطال آسيا

أصدر نادي الهلال السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، بيانا رسميا، ردا على استبعاده من دوري أبطال آسيا وإلغاء نتائجه في النسخة الحالية.

وقرر الاتحاد الآسيوي أمس الأربعاء، اعتبار الهلال خاسرا في مباراته أمام شباب أهلي دبي، واستبعاده من المنافسة الآسيوية، بسبب عدم تقديم قائمة تضم 13 لاعبا كحد أدنى، كما تنص عليه قوانين الاتحاد الآسيوي.

ورد الهلال على استبعاده ببيان نشره على حسابه في موقع "تويتر"، قال فيه: "يود مجلس إدارة نادي الهلال أن يوضح لجماهير النادي والوسط الرياضي كافة، الظروف التي تمر بها بعثة الفريق التي تخوض منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020 بنظام التجمع، بعد تفشي حالات الإصابة بفيروس كورونا، وبلوغ عدد الحالات المصابة في البعثة إلى أكثر من 30 حالة ما بين لاعبين وأعضاء أجهزة فنية وإدارية".

📃 مجلس إدارة #الهلال يصدر بيانًا صحافيًا بشأن وضع الفريق آسيويًا pic.twitter.com/N2DHfBuKsH — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 23, 2020

وأضاف البيان: "أكد مجلس الإدارة في البداية على أن الاستمرار في البطولة رغم هذه الظروف الصعبة جاء بناء على مبدأين، الأول هو السعي الحثيث بكل ما أوتي النادي من قوة نحو الإسهام في رفع راية المملكة العربية السعودية في المحافل الخارجية الرياضية، وترجمة ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، والمبدأ الآخر، تحقيق تطلعات جماهير الهلال بالاستمرار وبذل الجهود المضاعفة لإسعادهم وجعلهم فخورين بفريقهم أيا كانت الظروف".

وأكد الهلال في بيانه، أن جميع محاولاته للاستمرار في البطولة وجدت معارضة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رغم وجود ظروف قاهرة تستدعي المرونة بشكل أكبر في تقدير الموقف، فضلا عن التباين في تفسير لوائح البطولة.

وكشف البيان أن تغيير نظام البطولة بشكل كامل بسبب جائحة كورونا، هو السبب ذاته الذي طالب النادي من أجله بإعادة جدولة مبارياته، نظير عدم اكتمال نصاب اللاعبين لعدد 13 لاعبا بسبب حالات كورونا.

وأكد البيان أن إدارة النادي ستقدم شكوى ضد الاتحاد الآسيوي، موضحا "مجلس الإدارة يدرس رفع مذكرة احتجاج إلى الجهات القضائية، وذلك حفظا لحقوق النادي لدى الجهات الرسمية المختصة".

وختم البيان "يعبر مجلس الإدارة عن اعتزازه بالمسؤولية الكبيرة التي استشعرها لاعبو الهلال منذ تسجيل أول حالة إصابة في الفريق، ورغبتهم الملحة في تمثيل وطنهم في المحفل الخارجي خير تمثيل والدفاع عن لقبهم الآسيوي".

المصدر: وكالات