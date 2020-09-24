رسميا.. مرتضى منصور يعلن عن مدرب الزمالك الجديد

أعلن رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم، مرتضى منصور، أمس الأربعاء، عن تعيين البرتغالي جايمي باتشيكو، مديرا فنيا للفريق الكروي بالقلعة البيضاء.

وأكد منصور، أن اللجنة الفنية اختارت باتشيكو، بعد مفاضلة بينه وبين عدة مدربين آخرين، لكن تم الاستقرار على المدرب البرتغالي.

مرتضى منصور: البرتغالي جيمي باتشيكو هو المدير الفني الجديد لفريق الكرة. ⚽📝

رحبوا معنا بمديرنا الفني الجديد وتمنوا له حظًا جيدا معنا.. 🤝⁦🇵🇹 pic.twitter.com/GTnXBEknJq — Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 23, 2020

ووقع الزمالك عقدا مع باتشيكو يمتد لموسم ونصف.

وسيتولى المدرب البرتغالي البالغ عمره 62 عاما، مهمة الإشراف على الزمالك، خلفا للمدير الفني الفرنسي المستقيل، باتريس كارتيرون.

وسبق لباتشيكو قيادة الزمالك في موسم 2014-2015 خلفا لحسام حسن، وحقق نتائج جيدة مع الفريق لكنه رحل بشكل مفاجئ، لينتقل لتدريب الشباب السعودي.

ويحتل الزمالك، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة، خلف غريمه الأهلي، المتصدر بـ73 نقطة، والذي حسم في وقت سابق تتويجه بلقب المسابقة.

وسيخوض الفريق الأبيض خلال الشهر المقبل، مواجهتين هامتين أمام الرجاء المغربي ضمن ذهاب وإياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

المصدر: el-zamalek.com