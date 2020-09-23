شاهد.. الحركة "المستفزة" التي تسببت في معاقبة نجم الزمالك من قبل مرتضى منصور

تعامل رئيس نادي الزمالك بحزم وصرامة مع لاعبه محمود علاء، الذي قام بحركة "مستفزة" عقب تسجيل هدف فريقه الثاني في شباك طنطا، أمس الثلاثاء، في الأسبوع الـ29 من الدوري المصري.

وفاز الزمالك بنتيجة 3-1 على حساب طنطا، وسجل محمود علاء هدفين، أحدهما من ضربة جزاء، وسخر بعدها من محمد أشرف، حارس طنطا، بتقليد حركة استلقائه أرضا أثناء محاولته التصدي لركلة الجزاء.

هدف محمود علاء الثاني في مرمى طنطا - الهدف الثاني. pic.twitter.com/VLRVqUtyvs — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) September 22, 2020

تصرف محمود علاء هذا لم يعجب رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، وقرر معاقبته، حيث قال في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "أبارك لمدرب نادي طنطا، رضا عبد العال، على مستوى فريقه، وهو مدرب كبير وبيفهم كرة فى ظل ضغط المباريات الكثيرة، وبعتذر على حركة محمود علاء لحارس طنطا، وبعتذر لنادي طنطا وجمهوره، وهيتعاقب على الحركة اللي عملها".

وعزز الزمالك بفوزه على طنطا، موقعه في وصافة الدوري المصري برصيد 58 نقطة، خلف غريمه الأهلي، المتصدر بـ73 نقطة، والذي حسم في وقت سابق تتويجه بلقب المسابقة.

المصدر: وكالات