تركي آل الشيخ ينشر فيديو لمسؤول الأهلي المصري ويرفقه بتغريدة مثيرة (فيديو)

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، فيديو يظهر عدلي القيعي، مستشار التعاقدات في نادي الأهلي المصري، وهو يتحدث عن آل الشيخ.

وقال القيعي خلال الفيديو الذي نشره آل الشيخ على حسابه في موقع "فيسبوك": "تركي آل الشيخ قال عقبال التاسعة في إفريقيا، عقبال ما تبارك لنا، ونتمنى إنك تبارك لنا، ونحتفل سويا بهذه البطولة".

وعلق آل الشيخ على الفيديو بتغريدة مثيرة، جاء فيها: "حب الأهلي وحلم التاسعة يجمعنا".

وكان آل الشيخ، هنأ قبل أيام الأهلي على تتويجه بلقب الدوري المصري لموسم 2019/ 2020، حيث كتب على حسابه في "فيسبوك": "مبروك الدوري الحمد الله، وعقبال التاسعة في إفريقيا يارب".

وسبق لآل الشيخ تولي الرئاسة الشرفية لنادي الأهلي في الفترة الماضية، قبل أن يستقيل من منصبه، بسبب مشاكل مع مجلس إدارة الفريق المصري.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي سيواجه نادي الوداد المغربي ذهابا وإيابا في شهر أكتوبر المقبل، لتحديد المتأهل منهما لنهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، التي سبق للفريق المصري التتويج بلقبها في ثمان مناسبات سابقة (رقم قياسي).

المصدر: RT