بالفيديو.. محمد صلاح يوجه رسالة هامة إلى زعماء العالم من قلب الأمم المتحدة

وجه النجم المصري، محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى زعماء دول العالم بمقر الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بشأن ضرورة الاهتمام بتعليم اللاجئين.

وفي كلمته قال محمد صلاح، الذي اختارته الأمم المتحدة مؤخرا سفيرا لبرنامج تعليم اللاجئين في مختلف دول العالم: "دعونا نتأكد من أن جميع الأطفال بمن فيهم اللاجئون يمكنهم الذهاب إلى المدارس وتحقيق أحلامهم".

All children should be able to go to school, including refugees. @Refugees@VodafoneFdnpic.twitter.com/UL2JUKup5b — Mohamed Salah (@MoSalah) September 22, 2020

إقرأ المزيد

وتابع:" لقد عانى الأطفال اللاجئون الأمرين، ولكنهم ما زالوا يتحلون بالقوة بشكل مذهل من أجل تحقيق أحلامهم حالهم كحال كل الأطفال".

وصرح صلاح بأنه تحدث مع أربعة طلاب يدعون باسيفيك ولويل وسلامة وفاتنة، "وهم يمثلون ملايين الشباب الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين في إفريقيا".

واستطرد: "لقد ألهمني هؤلاء الشباب الأربعة وبثوا الأمل في نفسي، لقد شاركونا أحلامهم المستقبلية وتحدثوا معي عن أهمية التعليم بالنسبة لهم".

وأضاف النجم المصري:" أدى حصولهم على سبل التكنولوجيا والإنترنت إلى إحداث تغيير في فصولهم الدراسية، وأريد أن أضمن حصول الأطفال الآخرين في مخيمات اللاجئين على نفس الفرص، خاصة أننا نواجه الآن فيروس كورونا، والتعليم هو كل شيء بالنسبة للأطفال اللاجئين ولا يجب إهماله".

ناصر حاتم

المصدر: RT