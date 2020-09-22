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اتهام جديد لنيمار بتوجيه إهانات عنصرية بحق لاعب ياباني

الرياضة

اتهام جديد لنيمار بتوجيه إهانات عنصرية بحق لاعب ياباني
Globallookpress Jie Ke¡¤chen
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أكد نادي مرسيليا الفرنسي أنه يمتلك "فيديوهات" يظهر فيها البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان وهو يوجه إهانات عنصرية إلى لاعب مرسيليا.

وقال النادي إن لاعبه الياباني هيروكي ساكاي كان ضحية لعنصرية نيمار، عندما توجه اللاعب البرازيلي توجه إلى ساكاي بعبارات مهينة خلال المباراة المثيرة للجدل التي جمعت الفريقين في 13 الشهر الحالي ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم. وفقا لما صرح به مصدر مقرب من نادي مرسيليا لوكالة "فرانس برس".

وكان نيمار قد اشتكى من إهانات عنصرية وجهت إليه من قبل الإسباني ألفارو مدافع مرسيليا، في الكلاسيكو الذي شهد توترا كبيرا بين الفريقين، ما أدى إلى طرد خمسة لاعبين.

وقال المصدر أن النادي يملك مشاهد تظهر نيمار يتوجه بعبارات مهينة إلى ساكاي، من خلال وصفه بالـ"قرف الصيني"، مؤكدا أن هذه التصريحات العنصرية أدلى بها نيمار مرتين.

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وأفادت قناة "غلوبو" البرازيلية الاثنين أن سان جيرمان أرسل إلى رابطة الدوري الفرنسي فيديو يظهر، وفقا لخبراء في قراءة الشفاه، أن نيمار كان ضحية إهانات عنصرية في المباراة التي أقيمت على ملعب "بارك دي برانس".

وتأتي هذه المعركة الإعلامية في الوقت الذي فتحت فيه اللجنة التأديبية في الاتحاد الفرنسي تحقيقا بحق ألفارو في اتهامات عنصرية بحق البرازيلي.

 وكانت اللجنة التأديبية أوقفت نيمار لمباراتين ولايفين كورزاوا مدافع سان جيرمان 6 مباريات لدفعه جوردان أمافي ظهير مرسيليا الذي أوقف بدوره 3 مباريات بعد طردهما معا مع نهاية المباراة.

كما تم ايقاف الأرجنتينيي لياندرو باريديس لاعب وسط سان جيرمان مباراتين لاشتباكه مع موطنه داريو بينيديتو الذي أوقف مباراة واحدة بعد أن طردا إثر تلقيهما إنذارين. 

المصدر: وكالات

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