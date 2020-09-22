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جريمة مروعة بحق حكم إيطالي وصديقته داخل شقتهما

الرياضة

جريمة مروعة بحق حكم إيطالي وصديقته داخل شقتهما
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حدثت جريمة قتل في مدينة ليتشي الإيطالية، راح ضحيتها حكم دوري الدرجة الثانية والثالثة لكرة القدم ، دانييلي دي سانتيس، وصديقته، في شقتهما، أمس مساء الاثنين.

وفقا لصحيفة La Repubblica الإيطالية، فقد تم العثور على جثة الشاب البالغ 33 عاما وصديقته، إليونورا مانتا، البالغة 30 عاما، على درج شقتهما، حيث قتلا طعنا بأداة حادة حتى الموت.

وأشارت الصحيفة أنه شوهد رجل يركض من مكان الحادث حاملا سكينا بعد تنبيه الجيران بالصراخ عقب وقوع الحادث.

وتبحث الشرطة عن رجل في الستينيات من عمره، إذ أقيمت عدة حواجز في المدينة.

ويعد دي سانتيس حكما لدوري الدرجة الثالثة الإيطالي، وعلى مدار مسيرته أدار 130 مباراة، وظهر لأول مرة في دوري الدرجة الثانية بصفته حكما رابعا في مباراة بيزا وبينيفينتو عام 2017.

المصدر:tellerreport.com

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