أسطورة كرة السلة جوردان يقتحم ميدان سباق السيارات

قرر أسطورة كرة السلة الأمريكية، مايكل جوردان، توسيع نشاطه التجاري من خلال شراء فريق في سلسلة "كأس ناسكار" لسباق السيارات.

وقام جوردان بالتعاقد مع السائق ذي البشرة السوداء، بوبا والاس، من أجل القيادة للفريق الجديد في البطولة، اعتبارا من الموسم المقبل.

وسيكون جوردان، الذي يعتبر أفضل لاعب في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، والذي تقدر ثروته الصافية بقرابة 1,6 مليار دولار، المالك الأكبر للفريق الجديد، مع السائق المخضرم، ديني هاملين، كشريك بنسبة أقل من الأسهم.

🚨 MICHAEL JORDAN IS COMING TO NASCAR. 🚨@Jumpman23 is teaming up with @dennyhamlin to form a new @NASCAR Cup Series team.@BubbaWallace will be their driver. pic.twitter.com/pwkCJawWj1 — NBC Sports (@NBCSports) September 22, 2020

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وقال الأسطورة الفائز بلقب الدوري الأمريكي 6 مرات بقميص شيكاغو بولز:"نشأت في ولاية كارولينا الشمالية، وكان والداي يأخذانني وإخوتي وأخواتي إلى السباقات، وكنت من محبي ناسكار طوال حياتي".

ورأى ابن الـ57 عاما: "أن فرصة امتلاك فريق سباق خاص بي بالشراكة مع صديقي ديني هاملين، وأن أجعل بوبا والاس يقود لنا، فهذا أمر مثير للغاية بالنسبة لي".

ويأمل جوردان الذي يملك أيضا فريق تشارلوت هورنتس المشارك في دوري كرة السلة للمحترفين، أن تجلب ملكيته لفريق في ناسكار جماهير جديدة إلى هذه الرياضة التي يهيمن عليها البيض، وأن تعزز مشاركة الأقليات.

وتابع: "تاريخيا، كافحت ناسكار مع التنوع، وكان هناك القليل من الملاك السود، بدا التوقيت مثاليا مع تطور ناسكار وتشجعيها للتغيير الاجتماعي أكثر فأكثر، بالإضافة إلى الالتزام والتبرعات الأخيرة التي قدمتها لمكافحة العنصرية النظامية، أرى هذا (امتلاك فريق في ناسكار) كفرصة لتثقيف جمهور جديد وفتح المزيد من الفرص للسود في عالم السباقات".

المصدر: "أ ف ب"