القبض على شخصين في تحقيق متعلق بالمنشطات في سباق فرنسا

قال المدعي العام في مرسيليا الفرنسية، إنه تم إلقاء القبض على شخصين بعد فتح تحقيقات بشأن مزاعم تناول منشطات من قبل فريق أركيا-سامسيك الذي شارك في سباق فرنسا للدراجات هذا العام.

وأضاف دومينيك لورنس في بيان أن التحقيق يستهدف "جزءا صغيرا من الفريق".

Tom Dumoulin reveals he was considering retirement before Tour de France 2020 #TdF2020 | https://t.co/koDTVRmcWRpic.twitter.com/ohLPYyqeSf — Cycling Weekly (@cyclingweekly) September 21, 2020

وأضاف لورينز أن لدى الشخصين المحتجزين "العديد من المنتجات الصحية بما في ذلك الأدوية ضمن ممتلكاتهما الشخصية، يمكن وصفها بأنها منشطات".

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الكشف جرى يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف لورينز أن التحقيق يتعلق بوصف مادة أو طريقة محظورة على الرياضيين وكذلك المساعدة والتشجيع على استخدام تلك المادة ونقلها وحيازتها.

المصدر: "رويترز"