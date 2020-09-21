دوري أبطال آسيا.. النصر السعودي يتعادل مع السد القطري ويتأهل لدور الـ16 (فيديو)

انتهت مباراة النصر السعودي والسد القطري بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي أقيمت الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا على ملعب جاسم بن حمد.

وسجل هدف النصر خالد الغنام في الدقيقة 22، إلا إن الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد أدرك التعادل لفريقه في الدقيقة 88.

وبهذا التعادل حافظ النصر على صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، وبذلك حسم تأهله إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

المصدر: RT