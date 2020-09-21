رسميا.. الكرواتي راكيتيتش يعتزل اللعب الدولي

أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، يوم الاثنين، اعتزال إيفان راكيتيتش لاعب إشبيلية الإسباني، اللعب الدولي.

ووجه الاتحاد الكرواتي الشكر لنجمه المخضرم البالغ 32 عاما، مؤكدا أنه قرر إنهاء مسيرته الدولية مع المنتخب الكرواتي.

وقال الاتحاد الكرواتي عبر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "بعد 106 مباريات، و15 هدفا، إيفان راكيتيتش يودع المنتخب الوطني.. شكرا على كل شيء قدمته".

وأضافت تغريدة الاتحاد الكرواتي في مداعبة لنجم برشلونة السابق: "إذا كنا أمام ركلة خامسة حاسمة، سنقوم بالاتصال بك".

1️⃣0️⃣6️⃣ Caps

1️⃣5️⃣ Goals

5️⃣ Tournaments@ivanrakitic has announced his retirement from international football ❤️🇭🇷 pic.twitter.com/ULxH59ZDMm — 433 (@433) September 21, 2020

وبدأ راكيتيتش مشواره الدولي عام 2007، بينما خاض مواجهته الدولية الأخيرة أمام المنتخب الويلزي في أكتوبر 2019، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وشارك راكيتيتش، المولود في سويسرا، في 106 مباريات مع منتخب بلاده سجل خلالها 15 هدفا.

وكان راكيتيتش من العناصر البارزة في المنتخب خلال مشواره في مونديال روسيا 2018 عندما وصل الفريق إلى النهائي قبل أن يخسر أمام نظيره الفرنسي 2 - 4.

وبعد أن قضى ستة أعوام ضمن صفوف برشلونة، عاد راكيتيتش إلى إشبيلية، الذي لعب له من قبل بين عامي 2011 و2014.

المصدر: وكالات