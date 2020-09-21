فيدال يصل إلى ميلانو لاتمام صفقة تعاقده مع إنتر (فيديو)

وصل لاعب وسط منتخب تشيلي أرتورو فيدال إلى مدينة ميلانو الإيطالية لاتمام صفقة انتقاله إلى صفوف إنتر بحسب شريط فيديو بثه الموقع الرسمي لنادي "نيراتزوري".

وقال فيدال في هذا الفيديو المقتضب: "مرحبا ميلانو، مرحبا إنتر، أنا هنا!"، في حين كتب النادي على تويتر: "أرتورو فيدال يحط في ميلانو".

📽 | Arturo Vidal at El Prat airport on his way to Milan. pic.twitter.com/WL3OFKtqZl — Barca Times Media 🎥 (@MediaBarcaTimes) September 20, 2020

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وكانت الصحف الإيطالية تحدثت عن رغبة أنطونيو كونتي مدرب إنتر في الحصول عل خدمات فيدال الذي لعب بإشرافه عندما كان مدربا ليوفنتوس على مدى أربعة مواسم، توج فيها فريق السيدة العجوز بطلا للدوري (من 2012 الى 2015).

وكشفت الصحف الإيطالية بأن فيدال البالغ 33 عاما، سيخضع للفحص الطبي الروتيني قبل التوقيع رسميا عل عقده.

وكان السكرتير الفني في برشلونة رامون بلانيس أوضح بأن المفاوضات من أجل رحيل لاعب الوسط كانت قائمة طوال الأسبوع الماضي، لا سيما بأن فيدال لا يدخل ضمن مخططات مدرب الفريق الجديد الهولندي رونالد كومان.

وقال بلانيسك: "أريد أن أستغل هذه المناسبة لكي أشكر أرتورو على السنتين اللتين أمضاهما في صفوفنا، أنه شخص رائع يملك قلبا وحضورا كبيرين وكان عنصرا هاما ضمن المجموعة".

المصدر: "أ ف ب"