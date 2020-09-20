رونالدو وزملاؤه يبدأون بقوة حملة الدفاع عن اللقب (فيديو)

استهل فريق يوفنتوس مشوار الدفاع عن لقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوز عريض على ضيفه سامبدوريا (3-0)، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد.

وافتتح المهاجم السويدي الشاب ديان كولوسيفسكي (20 عاما) التسجيل ليوفنتوس مبكرا، في الدقيقة 13 من انطلاق صافرة البداية، محرزا باكورة أهدافه بقميص "البيانكونيري" فريقه الجديد وكذلك اليوفي في الموسم الجديد "للكالتشيو". وضاعف زميله المدافع المخضرم ليوناردو بونوتشي النتيجة، بحلول الدقيقة 78.

واختتم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثية اليوفي، قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي للقاء، الذي أقيم على ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو، بحضور جماهيري محدود للغاية بسبب جائحة كورونا، اقتصر على نحو 1000 متفرج من ممثلي رعاة النادي.

OFICIAL: Empieza la temporada de Superfly.



Cristiano Ronaldo en su hábitat favorito; 19 temporadas marcando...



¿Cuantos goles marcará en el 20/21? pic.twitter.com/QXxLX2oAin — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) September 20, 2020

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يذكر أن يوفنتوس، الذي خاض أول مباراة رسمية تحت قيادة مدربه الجديد أندريا بيرلو، يبحث عن لقبه اليوبيلي العاشر على التوالي، والسابع والثلاثين في تاريخه.

المصدر: RT