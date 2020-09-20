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رونالدو وزملاؤه يبدأون بقوة حملة الدفاع عن اللقب (فيديو)

الرياضة

رونالدو وزملاؤه يبدأون بقوة حملة الدفاع عن اللقب (فيديو)
Reuters
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استهل فريق يوفنتوس مشوار الدفاع عن لقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوز عريض على ضيفه سامبدوريا (3-0)، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد.

وافتتح المهاجم السويدي الشاب ديان كولوسيفسكي (20 عاما) التسجيل ليوفنتوس مبكرا، في الدقيقة 13 من انطلاق صافرة البداية، محرزا باكورة أهدافه بقميص "البيانكونيري" فريقه الجديد وكذلك اليوفي في الموسم الجديد "للكالتشيو". وضاعف زميله المدافع المخضرم ليوناردو بونوتشي النتيجة، بحلول الدقيقة 78.

واختتم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثية اليوفي، قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي للقاء، الذي أقيم على ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو، بحضور جماهيري محدود للغاية بسبب جائحة كورونا، اقتصر على نحو 1000 متفرج من ممثلي رعاة النادي.

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رونالدو وزملاؤه يبدأون حملة الدفاع عن اللقب أمام 1000 متفرج
رونالدو وزملاؤه يبدأون حملة الدفاع عن اللقب أمام 1000 متفرج

يذكر أن يوفنتوس، الذي خاض أول مباراة رسمية تحت قيادة مدربه الجديد أندريا بيرلو، يبحث عن لقبه اليوبيلي العاشر على التوالي، والسابع والثلاثين في تاريخه.

المصدر: RT 

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