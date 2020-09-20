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"الشرطة العراقي" يهزم "استقلال طهران" في الدوحة (فيديو)

الرياضة

RT
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صعد نادي الشرطة العراقي إلى دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، على حساب استقلال طهران الإيراني، عقب تعادلهما (1-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، في الجولة الخامسة للبطولة.

وسجل لاعب خط الوسط العراقي مازن فياض هدف التقدم لفريقه، في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول.

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وأدرك المهاجم الإيراني أمير أرسلان مطهري التعادل لفريقه، بحلول الدقيقة 68 من عمر المباراة التي أقيمت على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

ورفع الشرطة رصيده إلى 5 نقاط، واحتل مركز الوصافة في قائمة المجموعة الأولى، ليتأهل إلى الدور ثمن النهائي للبطولة، برفقة المتصدر الأهلي السعودي، برصيد 7 نقاط.

بينما احتل فريق استقلال طهران المركز الثالث في الترتيب برصيد نقطتين، وخرج رسميا من البطولة.

يذكر أنه تم اعتبار الوحدة الإماراتي منسحبا من البطولة، لعدم تمكنه من السفر إلى الدوحة بسبب جائحة كورونا، وشطب جميع نتائجه.

المصدر: "@theafccl" 

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