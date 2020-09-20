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الهلال السعودي يتحدى الصعوبات ويبلغ دور الـ16 لدوري الأبطال (فيديو)

الرياضة

الهلال السعودي يتحدى الصعوبات ويبلغ دور الـ16 لدوري الأبطال (فيديو)
RT
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بلغ الهلال السعودي دور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، عقب تعادله سلبا مع شاهرخودرو الإيراني، اليوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة للبطولة التي تقام بنظام التجمع في قطر.

وافتقد الهلال "الزعيم" خدمات 15 من لاعبيه قبل هذه المباراة، لإصابتهم بفيروس كورونا، واضطر خوض هذه المواجهة بتشكيلة ضمت الكثير من الوجوه الشابة.

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ورفع الهلال رصيده بعد هذا التعادل إلى 11 نقطة، متربعا على صدارة المجموعة الثانية، ليضمن تأهله إلى دور الـ 16 ويواصل حملة الدفاع عن لقب دوري الأبطال.

بينما يقبع الفريق الإيراني في المركز الرابع والأخير، برصيد نقطة يتيمة، وودع البطولة رسميا. 

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