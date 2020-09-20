شاهد.. مبابي يتسبب في إصابة الجزائري يوسف عطال

لم يتمكن النجم الجزائري، يوسف عطال، الظهير الأيمن لنادي نيس، من إكمال المباراة التي جمعت فريقه بضيفه باريس سان جيرمان، اليوم الأحد، في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي.

ولم يقو عطال على مجاراة إيقاع وانطلاقات نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، حيث تسببت إحدى انطلاقات هذا الأخير في إصابة عضلية للنجم الجزائري.

ففي الدقيقة 65، انطلق مبابي بالكرة كالسهم من الجهة اليسرى لمرمى نادي نيس، ليتجاوز عطال، وعندما حاول الأخير اللحاق بالمهاجم الفرنسي، تعرض لشد عضلي في فخذه الأيمن، ليتوقف عن الركض.

ولم يقدر بعدها الدولي الجزائري على تحمل الآلم ومواصلة اللعب، ليضطر مدرب نيس، باتريك فييرا، لاستبداله.

وانتهت المواجهة بفوز باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف دون رد.

المصدر: وكالات