سان جيرمان يواصل صحوته في "الليغ1" ويعود بفوز ثمين من ملعب نيس (فيديو)

واصل باريس سان جيرمان، صحوته في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وحقق فوزه الثاني تواليا على حساب مضيفه نيس، بنتيجة 3-0، اليوم الأحد، في افتتاح المرحلة الرابعة من "الليغ 1".

وسجل ثلاثية الفريق الباريسي، كل من المهاجم الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، من ركلة جزاء، والأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، والبرازيلي، ماركينيوس، في الدقائق 38، 45، و66.

الدوري الفرنسي | باريس سان جيرمان 1 × 0 نيس | هدف اول باريس سان جيرمان امبابي من ركلة جزاء HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/SpMPVFfx25 — F24!! (@XLQQPsQLUQnzGYO) September 20, 2020

الدوري الفرنسي | باريس سان جيرمان 2 × 0 نيس | هدف الثاني باريس دي ماريا بعد مجهود رااائع من امبابي 🤩🤩👏🏻👏🏻👏🏻 HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/hrUI226DHO — F24!! (@XLQQPsQLUQnzGYO) September 20, 2020

الدوري الفرنسي | باريس سان جيرمان 3 × 0 نيس | هدف الثالث باريس HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/O8FNhPWaMU — F24!! (@XLQQPsQLUQnzGYO) September 20, 2020

ورفع حامل اللقب سان جيرمان، الذي تعرض لهزيمتين متتاليتين في أول جولتين، رصيده إلى ست نقاط في المركز التاسع مؤقتا، بينما تجمد رصيد نيس عند ست نقاط أيضا، ويحتل المرتبة العاشرة.

المصدر: RT