سحر وشعوذة.. مدرب طنطا يستعين بـ"شيخ" ويرفض دخول فريقه غرفة تغيير الملابس بسبب أشياء غريبة 

أثار رفض المدير الفني لفريق طنطا، رضا عبد العال، دخول فريقه إلى غرفة تغيير الملابس بين شوطي مباراته أمام نادي مصر، حالة كبيرة من الجدل، كونها حالة غريبة من نوعها.

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وقاد رضا عبد العال فريقه طنطا في أول مباراة له، أمام نادي مصر (0-0)، في اللقاء الذي جمعهما أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وفاجأ رضا عبد العال الجميع برفض دخول فريق طنطا إلى غرف تغيير الملابس باستاد طنطا، مؤكدا أنه يرى "أشياء غريبة" داخل الغرفة، كما أكد له أحد "الشيوخ" الذي اصطحبه معه داخل الاستاد.

ولم يخف رضا عبد العال سبب عدم ذهابه إلى غرفة تغيير الملابس بين شوطي المباراة، الأمر الذي أثار حالة كبيرة من الجدل خاصة وأن المباراة تقام على ملعب طنطا، مؤكدا أن الغرفة بها أشياء غريبة وكانت البداية بتعطل التكييف بداخلها، مؤكدا أن "الشيخ أخبره بوجود أشياء غريبة، وقد تكون هناك أعمال سحر".

سأذهب يوم الاربعاء لمشاهده لاعيبة طنطا في التدريبات ومن ثم الموافقة على تدريب الفريق — رضا عبدالعال (@Reda_Abdelaal00) September 15, 2020

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ويستعد طنطا، الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الهبوط بسبب نتائجه المتخبطة في الفترة الأخيرة، لمواجهة الزمالك في المباراة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ29 من الدوري الممتاز.

المصدر: "elbalad"