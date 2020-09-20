المغربي أزارو يكشف موقفه النهائي من الاستمرار مع الأهلي المصري

ينتظر المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، عرضا رسميا من الإمارات من أجل تقديمه إلى مسؤولي القلعة الحمراء للرحيل بداية الموسم الكروي المقبل.

وكشف مصدر مقرب من أزارو، أن اللاعب يرفض فكرة تجديد عقده نهائيا مع النادي الأهلي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الكروي المقبل، خاصة بعد تفريط النادي في خدماته وإرغامه على الخروج معارا إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي في يناير الماضي، بناء على رغبات السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر

ورغم تمسك لجنة تخطيط الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، باستمرار أزارو داخل القلعة الحمراء، إلا أن المهاجم المغربي يرفض فكرة التجديد للأهلي ويرغب في خوض رحلة احترافية جديدة.

وتابع المصدر، أن أزارو يمتلك عرضا إمارتيا، إلا أنه ينتظر الفاكس الرسمي من أجل تقديمه إلى إدارة الأهلي،

وينتظر أن يصل أزارو إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء إجازته التي حصل عليها من الجهاز الفني، عقب انتهاء إعارته مع فريق الاتفاق السعودي في يونيو الماضي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم الأحد، بعد خوض لقاء مصر المقاصة، الذي أقيم مساء أمس.

المصدر: RT

ناصر حاتم