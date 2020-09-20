تحديد موعد انضمام النجم الكرواتي ماندزوكيتش لنادي لوكوموتيف موسكو

ينتظر أن يخوض مهاجم بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس السابق، الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، تحديا جديدا في مسيرته، من خلال الانضمام لنادي لوكوموتيف موسكو، المنافس في الدوري الروسي.

وذكر موقع "sport-express"، أن ماندزوكيتش، وقع مع لوكوموتيف، عقدا يمتد لموسمين، ومن المرتقب وصول المهاجم الكرواتي، البالغ عمره 34 عاما، إلى العاصمة موسكو، يوم الأربعاء المقبل، لإنهاء إجراءات انتقاله للفريق الروسي.

وسيحصل ماندزوكيتش، بموجب عقده مع لوكوموتيف على راتب سنوي قدره 2.8 مليون يورو.

ولا يرتبط المهاجم المخضرم، الذي قضى الموسم الماضي في صفوف نادي الدحيل القطري، بأي فريق حاليا، وهو ما يعني أن لوكوموتيف سيتعاقد معه مجانا.

وكانت لماندزوكيتش صولات وجولات في الملاعب الأوروبية، حيث تنقل بين أكبر الأندية، وسبق له التتويج بلقب الدوري الألماني، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي مع نادي بايرن ميونيخ، كما أحرز مع يوفنتوس خمسة ألقاب في مسابفة الدوري الإيطالي، وكانت له تجربة قصيرة مع أتلتيكو مدريد لم تكلل بالنجاح.

وعلى الصعيد الدولي، وصل مع منتخب بلاده كرواتيا إلى نهائي مونديال روسيا 2018، الذي توج المنتحب الفرنسي بلقبه.

المصدر: "sport-express"