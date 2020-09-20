مباريات الليلة.. أول ظهور لريال مدريد ويوفنتوس وقمة نارية بين ليفربول وتشيلسي

تشهد الملاعب الأوروبية، اليوم الأحد، إقامة عدة مباريات ضمن منافسات الدوريات المحلية لكرة القدم.

وستتجه الأنظار، على وجه التحديد، إلى الدوريين الإسباني والإيطالي، حيث يخوض ريال مدريد، حامل لقب "الليغا"، ويوفنتوس، حامل لقب "الكالتشيو"، أولى مبارياتهما في الموسم الجديد.

في حين ستشهد المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، قمة نارية بين حامل اللقب ليفربول، وتشيلسي، الذي عزز صفوفه بعدة نجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد، في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، حسب توقيت مكة المكرمة:

الدوري الإيطالي

بارما # نابولي - الساعة 13:30

يوفنتوس # سامبدوريا - الساعة 21:45

الدوري الإسباني

ريال سوسييداد # ريال مدريد - الساعة 22:00

الدوري الإنجليزي

ساوثهامتبون # توتنهام هوتسبير - الساعة 14:00

تشيلسي # ليفربول - الساعة 18:30

ليستر سيتي # بيرنلي - الساعة 21:00

الدوري الألماني

لايبزيغ # ماينز - الساعة 16:30



فولفسبورغ # باير ليفركوزن - الساعة 19:00

الدوري الفرنسي

نيس # باريس سان جيرمان - الساعة 14:00



مارسيليا # ليل - الساعة 22:00.

المصدر: RT