الدوري الإنجليزي.. أرسنال يقتنص فوزا "قاتلا" أمام وست هام

حقق نادي أرسنال، انتصاره الثاني على التوالي في مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه أمس السبت، على ضيفه وست هام يونايتد، بنتيجة 2-1، في المرحلة الثانية من "البريميرليغ".

وسجل المهاجم الفرنسي، ألكسندر لاكازيت، هدف التقدم لأرسنال، في الدقيقة 25، لكن لاعب الوسط الإنجليزي ميشيل أنطونيو، نجح في إدراك هدف التعادل لفريقه وست هام، بحلول الدقيقة 45.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وبالتحديد في الدقيقة 86، أحرز المهاجم الإنجليزي الشاب، إيدي نكيتياه، هدفا "قاتلا"، ليمنح أرسنال ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذه النتيجة، رفع "الغانرز" رصيده إلى ست نقاط من أول مباراتين، ليصبح ثالث فريق يحقق فوزين متتاليين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد إيفرتون، وكريستال بالاس، فيما مني وست هام، بالخسارة الثانية على التوالي وبقي بدون رصيد من النقاط.

المصدر: RT