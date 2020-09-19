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هزيمة مدوية "للشياطين الحمر" على مسرح الأحلام في مستهل المشوار

الرياضة

هزيمة مدوية
Reuters
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استهل مانشستر يونايتد الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بهزيمة مفاجئة في عقر داره أمام ضيفه كريستال بالاس (1-3)، مساء يوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الثانية  للدوري.

وافتتح كريستال بالاس التسجيل مبكرا عبر لاعبه أندروس تاونسيند، في الدقيقة السابعة من بداية المباراة، وأضاف زميله المهاجم الإفواري ويلفريد زاها هدفين في الدقيقتين (74 و85).

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بينما سجل هدف مانشستر يونايتد اليتيم لاعبه الجديد الهولندي دوني فان دي بيك، قبل 10 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

وحقق كريستال بالاس بذلك انتصاره الثاني على التوالي، ويحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

بينما خاض مانشستر يونايتد مباراته الأولى، في الموسم ويحتل المركز الخامس عشر من دون نقاط.

المصدر: RT 

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