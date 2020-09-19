دورتموند يسقط مونشنغلادباخ في موقعة "بوروسيا"

استهل بوروسيا دورتموند مشواره في الموسم الجديد بالدوري الألماني لكرة القدم، بفوز ساحق على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.

وأحرز النجم الأمريكي الصاعد جيوفاني ريينا (17 عاما) باكورة أهدافه ودورتموند في الموسم الجديد للبوندسليغا، في الدقيقة 5 من زمن الشوط الأول. قبل أن يسطع النجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند "الفتى الذهبي" ويسجل هدفين متتاليين، في الدقيقتين (54 من ضربة جزاء، و78) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في مدينة دورتموند، بحضور عدد محدود من الجماهير.

🖤 Wir sind wieder zu Hause, Borussen. Wer nicht dabei sein kann: aufdrehen! Irgendwann wird der Tag kommen, an dem wir die schwarzgelben Schals wieder alle zusammen hochhalten können! pic.twitter.com/UFO3B9nLuT — Borussia Dortmund (@BVB) September 19, 2020

يذكر أن بوروسيا دورتموند احتل المركز الثاني في الموسم الماضي "للبوندسليغا"، برصيد 69 نقطة، بعد أن حقق 21 انتصارا، مقابل 6 تعادلات، و7 هزائم.

بينما اكتفى بوروسيا مونشنغلادباخ بالمركز الرابع في الموسم الماضي، برصيد 65 نقطة، حصدها من 20 انتصارا و5 تعادلات، مقابل 9 هزائم.

المصدر: وكالات