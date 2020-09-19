 
مباشر
عاجل
"سي إن إن": اعتراض طرد يحتوي على مادة سامة تم إرساله إلى ترامب

دورتموند يسقط مونشنغلادباخ في موقعة "بوروسيا"

الرياضة

دورتموند يسقط مونشنغلادباخ في موقعة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/orq7

استهل بوروسيا دورتموند مشواره في الموسم الجديد بالدوري الألماني لكرة القدم، بفوز ساحق على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.

وأحرز النجم الأمريكي الصاعد جيوفاني ريينا (17 عاما) باكورة أهدافه ودورتموند في الموسم الجديد للبوندسليغا، في الدقيقة 5 من زمن الشوط الأول. قبل أن يسطع النجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند "الفتى الذهبي" ويسجل هدفين متتاليين، في الدقيقتين (54 من ضربة جزاء، و78) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في مدينة دورتموند، بحضور عدد محدود من الجماهير.

يذكر أن بوروسيا دورتموند احتل المركز الثاني في الموسم الماضي "للبوندسليغا"، برصيد 69 نقطة، بعد أن حقق 21 انتصارا، مقابل 6 تعادلات، و7 هزائم.

بينما اكتفى بوروسيا مونشنغلادباخ بالمركز الرابع في الموسم الماضي، برصيد 65 نقطة، حصدها من 20 انتصارا و5 تعادلات، مقابل 9 هزائم.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا