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"الغواصات الصفراء" تقلب الطاولة على إيبار (فيديو)

الرياضة

Globallookpress
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تغلب فريق فياريال على ضيفه إيبار (2-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ووضع المهاجم إنريكي غارسيا كيكي الضيوف في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 50. ولكن فريق أصحاب الأرض "الغواصات الصفراء" رد الصاع صاعين بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من المهاجمين، جيرارد مورينو، وباكو ألكاسير، في الدقيقتين (63 و71) على الترتيب.

وحقق فياريال باكورة انتصاراته في الموسم الحالي للدوري، بعد سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه هويسكا الوافد حديثا إلى دوري الأضواء، في المباراة الافتتاحية لليغا، وتصدر قائمة الدوري برصيد أربع نقاط، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، مني إيبار بالهزيمة الأولى، بعد التعادل في مستهل مشواره أمام ضيفه سيلتا فيغو من دون أهداف، ويشغل المركز العاشر حتى الآن على سلم الترتيب، برصيد نقطة واحدة.

المصدر: RT 

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