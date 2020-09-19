جمال موسيالا يدخل تاريخ بايرن ميونيخ من أوسع أبوابه

دخل لاعب الوسط الإنجليزي - الألماني، جمال موسيالا، تاريخ فريقه بايرن ميونيخ، بعدما سجل هدفا في اللقاء الذي تغلب فيه البافاري على شالكه 8-0، أمس الجمعة، في الدوري الألماني.

وأحرز موسيالا، الهدف الثامن، ليصبح أصغر لاعب يسجل لبايرن ميونيخ في الدوري الألماني عبر تاريخه، بعمر 17 عاما و205 أيام.

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وكان موسيالا، حقق إنجازا تاريخيا في يونيو الماضي، عندما شارك في لقاء فرايبورغ، ليصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ البايرن بالدوري الألماني، بعمر 17 عاما و115 يوما.

وموسيالا هو موهبة صاعدة، ولد في ألمانيا، لكنه يحمل الجنسيتين الألمانية والإنجليزية، ونشأ في أكاديمية نادي شتوتغارت الألماني، ثم انضم إلى تشيلسي الإنجليزي وتكون في أكاديميته، قبل أن يعود إلى ألمانيا من بوابة البايرن.

وتعود أصول اللاعب إلى قارة إفريقيا، حيث أن والده كونغولي، وهذا سر اسمه "جمال"، بينما والدته ألمانية الجنسية.

المصدر: وكالات