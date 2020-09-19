لوفرين ينشر صورة من اتصاله مع صلاح ويرفقها بتعليق طريف

شارك الكرواتى، ديان لوفرين، مدافع ليفربول السابق وزينيت بطرسبورغ الحالى، عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة من اتصاله مع زميله السابق، المصري محمد صلاح، نجم "الريدز".

وكتب لوفرين، الذي انضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى زينيت قادما من ليفربول، في تعليقه على الصورة: "اتصلت بأخي فقط لأرى كيف حاله، ولأكون صادقا لأول مرة أراه يبدو سعيدا! ربما لأنني رحلت".

وأضاف الكرواتي، الذي يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع صلاح منذ تزامل الاثنين في صفوف ليفربول لمدة ثلاثة مواسم متتالية: "سعيد لرؤيته هكذا، ولكن غير سعيد برؤية أن لديه عضلات بطن أكثر من ذي قبل، من فضلك في المرة القادمة ارتدي قميصك".

المصدر: RT