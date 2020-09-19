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شالكه يعلق بكلمة واحدة على سقوطه المدوي بثمانية أهداف أمام البايرن

الرياضة

شالكه يعلق بكلمة واحدة على سقوطه المدوي بثمانية أهداف أمام البايرن
Reuters
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علق حساب نادي شالكه في "تويتر"، على خسارة فريقه الثقيلة أمام بايرن ميونيخ (0-8)، أمس الجمعة، في الجولة الافتتاحية للدوري الألماني لكرة القدم، بكلمة واحدة معبرة.

وكتب الحساب: "ثمانية"، وأرفق التغريدة برمز "إيموجي" يعبر عن الإحباط.

ودك البايرن شباك ضيفه شالكه، بثمانية أهداف، دون رد، ليؤكد العملاق البافاري، الذي توج في الموسم المنصرم بثلاثية تاريخية (دوري أبطال أوروبا، والدوري الألماني، وكأس ألمانيا)، جاهزيته لحصد "الأخضر واليابس" في الموسم الجديد.

المصدر: sports.ru

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