مدرب تشيلسي يكشف موقف المغربي زياش من المشاركة في مباراة ليفربول

كشف مدرب نادي تشيلسي، فرانك لامبارد، موقف صانع الألعاب المغربي حكيم زياش، من المشاركة في مباراة ليفربول، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وغاب زياش، بسبب الإصابة عن مباراة تشيلسي ضد برايتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، ليخرج لامبارد للكشف عن مصيره من المشاركة في مواجهة ليفربول.

وقال لامبارد، في مؤتمر صحفي عقده عشية المباراة المقررة غدا الأحد: "زياش لا يمكنه المشاركة في المباراة، نفس الأمر بالنسبة لكريستيان بوليسيتش، وبن تشيلويل، أما تيمو فيرنر فسيلعب بشكل طبيعي"، بعد تجاوزه الإصابة التي تعرض لها في ساقه في لقاء برايتون الأسبوع الماضي.

وعن إمكانية مشاركة المدافع البرازيلي، تياغو سيلفا، قال المدرب الإنجليزي: "يتدرب معنا سيلفا منذ ثلاثة أو أربعة أيام. الآن نعمل لتجهيزه بدنيا، لكن من السابق لأوانه إشراكه في مباراة ليفربول. سيلفا هو بالتأكيد قائد، إنه قائد بالفطرة. إنه لا يتحدث الإنجليزية جيدا حتى الآن، لكن لدينا الكثير من اللاعبين في فريقنا يتحدثون عدة لغات وهم متعاونون معه للغاية. حضوره وتفانيه في التدريب ومستواه يستحق الاحترام. إنني أتطلع لرؤيته داخل الملعب".

يذكر أن فيرنر، وزياش، وسيلفا، وتشيلويل، انضموا لنادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمساعدتة في كسر هيمنة ليفربول ومانشستر سيتي على مسابقة الدوري الإنجليزي.

المصدر: sport24.ru