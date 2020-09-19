أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بالدوري المصري

هنأ تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، النادي الأهلي على تتويجه بلقب الدوري المصري الـ42 رسميا بعد هزيمة الزمالك أمام أسوان.

وكتب آل الشيخ على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "مبروك الدوري الحمد الله، وعقبال التاسعة في إفريقيا يارب".

مبروك الدوري الحمدالله وعقبال التاسعه في افريقيا يارب 🙏🏻❤️ تم النشر بواسطة ‏تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‏ في الجمعة، ١٨ سبتمبر ٢٠٢٠

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وخسر الزمالك أمام أسوان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ28 من مسابقة الدوري المصري.

بهذا نجح الأهلي في التتويج بلقب الدوري الـ42 في تاريخه والخامس على التوالي، وذلك بعد خسارة غريمه الزمالك، وتوسيع الفارق بينهما إلى 17 نقطة، قبل نهاية الدوري بـ6 جولات، حيث أن فارق النقاط بات أكبر من عدد نقاط المباريات المتبقية.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة، فيما يحل الزمالك في الوصافة برصيد 55 نقطة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع مصر للمقاصة، مساء السبت، في إطار منافسات الجولة 28 في الدوري.

يذكر أن الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج بالدوري بـ42 مرة، ويأتي بعده الزمالك الذي فاز باللقب 12 مرة في التاريخ.

المصدر: facebook\Turkialalshik