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كاساتكينا تتعرض لإصابة مروعة وتنتحب قبل الانسحاب بمساعدة منافستها (فيديو)

الرياضة

كاساتكينا تتعرض لإصابة مروعة وتنتحب قبل الانسحاب بمساعدة منافستها (فيديو)
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انسحبت لاعبة التنس الروسية، داريا كاساتكينا، من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس، الجمعة، عقب إصابتها في الكاحل، لتتأهل منافستها البيلاروسية، فيكتوريا أزارينكا، إلى دور الثمانية.

وبعد التعادل 6-6 في المجموعة الأولى، أصيبت كاساتكينا بالتواء في الكاحل الأيمن، بينما كانت تلحق بالكرة في الشوط الفاصل، لتهرع منافستها أزارينكا على الفور لمساعدتها.
وسارعت أزارينكا البالغة 31 عاما بإحضار كيس من الثلج ومنشفة، قبل أن تساعد اللاعبة الروسية البالغة 23 عاما، والتي أجهشت بالبكاء للوصول إلى مقعدها لتلقي العلاج.

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وساعدت أزارينكا منافستها على جمع أغراضها في حقيبتها، وطبعت قبلة على جبين كاساتكينا بعد حديث طويل بينهما.

وفي مؤتمرها الصحفي بعد المباراة قالت أزارينكا عن منافستها كاساتكينا: "إنها لاعبة رائعة، قالت لي إن عودتي لعالم التنس كانت مصدر إلهام لها.. قلت لها واصلي القتال، ولا تفكري في هذه الإصابة، وستخرجين أكثر قوة من هذا الموقف.. أعتقد أنها ستفعل هذا، فهي فتاة قوية وتملك شخصية رائعة".

وستلتقي أزارينكا في الدور المقبل مع جاربين موغوروزا، المصنفة تاسعة، التي فازت بدورها على البريطانية جوهانا كونتا 6-4 و6-1.

المصدر: وكالات

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