بیرسبولیس الإيراني يؤكد علو كعبه على نادي التعاون السعودي (فيديو)

جدد فريق بیرسبولیس الإيراني فوزه على نادي التعاون السعودي (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويدين الفريق الإيراني بالفضل في انتصاره للاعبه العراقي، بشار رسن بنيان، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له من ضربة جزاء، في الدقيقة 49 من عمر المباراة التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية في مدينة الريان القطرية.

HIGHLIGHTS | 🔼 A slim victory is enough to catapult Persepolis to the top of Group C!



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وحقق الفريق الإيراني بذلك انتصاره الثاني على التوالي وعلى حساب التعاون بالذات عقب فوزه عليه يوم الثلاثاء الماضي، وبالنتيجة ذاتها بهدف وحيد.

ورفع بیرسبولیس رصيده إلى 7 نقاط، وانتزع صدارة المجموعة الثالثة، بفارق نقطة من التعاون.

ويحتل الدحيل المركز الثالث برصيد 6 نقاط أيضا، عقب خسارته (2-4)، في وقت سابق من اليوم، أمام الشارقة الإماراتي، صاحب المركز الأخير برصيد أربع نقاط.

المصدر: "@theafccl"