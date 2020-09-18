شاهد.. الزمالك يسقط في أول مباراة بعد رحيل كارتيرون بهدف رائع

مني فريق الزمالك بهزيمة مؤثرة أمام مضيفه أسوان (0-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة 28 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في هذا الانتصار للمهاجم إبراهيم جلال، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لهم، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.

وخاض الزمالك أول مباراة له تحت قيادة مدربه الجديد طارق يحي، الذي تولى مهمة تدريبه بعد استقالة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون يوم الثلاثاء الماضي.

وتوقف رصيد الزمالك بعد هذه الهزيمة عند 55 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.

بينما رفع أسوان رصيده عقب هذا الفوز إلى 34 نقطة، ويشغل المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT