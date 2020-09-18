رئيس "الفيفا" يشعر بالقلق بشأن مونديال "قطر 2022"

أعرب السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، عن قلقه بسبب التأجيلات المتتالية للتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، جراء جائحة كورونا.

وقال إنفانتينو للصحفيين عقب مؤتمر للفيفا، اليوم الجمعة،: "أشعر بقلق وهي بالطبع مشكلة حقيقية خاصة إذا لم يتوقف الوباء أو يتراجع. الكرة في ملعب السلطات الصحية الآن".

وأوضح إنفانتينو بأن الاتحاد الدولي للعبة قرر إقامة فترة مباريات دولية إضافية في يناير 2022، وسيبحث عن المزيد وهو أمر قد يغضب الأندية الأوروبية التي سيتعين عليها ترك لاعبيها للواجب الوطني.

وقال إن أحد البدائل إقامة ثلاث مباريات بدلا من مباراتين خلال الفترة الدولية أو إقامة تصفيات في ملعب واحد بدلا من مباريات على الأرض وخارجها.

وأضاف أن إقامة كأس العالم 2022 خلال شهري نوفمبر وديسمبر في قطر سيمنح الفيفا الفرصة لالتقاط الأنفاس.

وتحوم الشكوك حول انطلاق تصفيات أمريكا الجنوبية، التي كانت مقررة في مارس، قبل الشهر المقبل بينما تأجلت بداية تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "الكونكاكاف" التي كانت مقررة هذا الشهر إلى مارس المقبل.

المصدر: رويترز