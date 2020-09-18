مقاتل أمريكي يطرد رجلا بلا مأوى من حمامه ويركله بسبب فعل "مشين".. فيديو

نشر المقاتل الأمريكي، جو شيلينغ، المشارك في بطولات اتحاد بيلاتور للفنون القتالية المختلطة "MMA" مقطع فيديو عبر تطبيق "إنستغرام"، يظهر كيف طرد شخصا بلا مأوى من صالته الرياضية وضربه.

وبرر شيلينغ تصرفه ركل المشرد وطرده من صالته الرياضية، في مقطع الفيديو عبر خاصية "ستوري"، قائلا: "لدينا قاعة عائلية، حيث دخل هذا الرجل. شق المشرد طريقه إلى الحمام. أنا أفهم كل شيء، عليك أن تغتسل في مكان ما. نعم، لقد دخل مكانا خاصا بشكل غير قانوني، ولكن لا بأس".

وأضاف: "كنت في انتظاره ليخرج. سمعت أن صوت الماء قد توقف. طرقت الباب ولا من مجيب. فجأة بدأ بالصراخ. وعندما فتح الباب، اتضح أنه كان جالسا هناك.. وبحوزته قضيب اصطناعي. لهذا فعلت ما فعلته به".

يذكر أن جو شيلينغ (36 عاما) حقق ثلاثة انتصارات، خلال مسيرته الاحترافية خلال مشاركاته في بطولات اتحاد "Bellator MMA" حتى الآن، مقابل ثلاث هزائم أيضا.

المصدر: وكالات