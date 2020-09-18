رسميا.. مجموعة أمريكية تستحوذ على فريق إيطالي عريق

قال نادي بارما، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن ملكيته انتقلت إلى مجموعة "كراوس"، التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها.

وأوضح النادي في بيان نشره عبر موقعه، أن المجموعة الأمريكية، اشترت 90 بالمئة من أسهمه، بينما سيحتفظ المالك السابق، مجموعة "نوفو إينيزيو"، بنسبة تسعة بالمئة من الأسهم، في حين ستبقى نسبة واحد بالمئة، بيد شركة تمثل جمهور النادي، مشيرا إلى أن الصفقة أبرمت اليوم الجمعة في ميلانو.

ولم يسبق لبارما، الذي تأسس في العام 1913، الفوز بلقب الدوري الإيطالي، لكنه اشتهر في تسعينات القرن الماضي، بفضل تشكيلة قوية ضمت بين صفوفها عددا من المشاهير، مثل الأرجنتيني هرنان كريسبو، والكولومبي فاوستينو أسبريا.

وخلال تلك الفترة، فاز النادي بكأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مرتين، وبكأس الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس مرة واحدة، وبكأس إيطاليا ثلاث مرات، واحتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي.

وبعد تلك الفترة المتوهجة في تاريخ بارما، واجه النادي مشاكل عدة منذ بداية الألفية الثالثة، لتتراجع نتائجه، قبل أن يعلن إفلاسه في 2015 ويهبط لدوري الدرجة الرابعة، لكنه عاد لدوري الأضواء الإيطالي مجددا في 2018.

المصدر: وكالات