شاهد.. سويدي "يطير" في الهواء الطلق محطما رقم الأسطورة بوبكا

حقق السويدي أرمان دوبلانتيس إنجازا تاريخيا بتحطيمه الرقم القياسي العالمي للأسطورة الأوكراني سيرغي بوبكا، في مسابقة القفز بالزانة في الهواء الطلق.

واجتاز السويدي العارضة وهي على ارتفاع (6.15 م) وذلك في الدور الماسي لألعاب القوى في العاصمة الإيطالية روما، محطما الرقم القياسي في مسابقة القفز بالزانة للأسطورة سيرغي بوبكا الذي سجل (6.14 م) في عام 1994.

Armand Duplantis à 6,15m, record du monde en plein air devant les 6,14m de Sergeï Bubka en 1994. Et il passe large 🤩 pic.twitter.com/IWpd3CUurD — Yohan Roblin (@yohanroblin) September 17, 2020

Reuters

وكان أرماند دوبلانتيس، البالغ من العمر 20 عاما، قد حطم الرقم القياسي العالمي للقفز بالزانة داخل القاعات أيضا، متجاوزا العارضة وهي على علو (6.18 م).

وسجل سيرغي بوبكا (56 عاما) 35 رقما قياسيا، خلال مسيرته الاحترافية، حتى أن وصل إلى الرقم القياسي العالمي (6.16 م) داخل القاعات على أرضه في أوكرانيا عام 1993، والرقم القياسي العالمي (6.14 م) في الهواء الطلق، في أوكرانيا أيضا عام 1994.

يذكر أن النجم السويدي الصاعد أرماند دوبلانتيس حصل على الميدالية الذهبية في بطولة أوروبا 2018، والفضية في بطولة العالم 2019.

المصدر: وكالات