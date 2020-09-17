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شباب الإمارات يؤكد علو كعبه على شاهر الإيراني (فيديو)

الرياضة

شباب الإمارات يؤكد علو كعبه على شاهر الإيراني (فيديو)
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جدد نادي شباب الأهلي الإماراتي فوزه على فريق شاهر خودرو الإيراني (1-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، وذك في إطار منافسات الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويدين الفريق الإماراتي بالفضل في انتصاره لمهاجمه الإسباني بيدرو كوندي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، بحلول الدقيقة 83 من عمر المباراة، التي أقيمت على استاد الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة.

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وحقق شباب الأهلي انتصاره الثاني على التوالي، بعد هزيمتين متتاليتين أيضا، ويشغل المركز الثالث في قائمة المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط.

بينما يتصدر الهلال السعودي قائمة المجموعة برصيد 9 نقاط، قبل مباراته أمام فريق باختاكور الأوزبكي صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط أيضا.

بينما مني فريق شاهر خودرو بالهزيمة الرابعة على التوالي، ويقبع بالتالي في قاع ترتيب المجموعة من دون نقاط.

المصدر: "@theafccl" 

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