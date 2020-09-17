الشرطة العراقي يرد التحية للأهلي السعودي في الدوحة (فيديو)

تغلب نادي "الشرطة" العراقي على نادي الأهلي السعودي (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأحرز هدفي الفريق العراقي كل من، المدافع سعد ناطق ناجي، ولاعب خط الوسط مازن فياض، في الدقيقتين (14 و65) على الترتيب.

بينما سجل لاعب خط الوسط السعودي محمد المجحد هدف فريقه الوحيد، عند الدقيقة 56 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

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وثأر الشرطة العراقي بذلك لخسارته أمام الأهلي (0-1) يوم الاثنين الماضي، في الجولة الثالثة، ليتقدم إلى المركز الثاني برصيد أربع نقاط، وينعش آماله في التأهل إلى الدور المقبل.

بينما كان نادي الأهلي قد ضمن صعوده إلى دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد تصدره قائمة المجموعة الأولى، برصيد 6 نقاط.

ويشغل فريق استقلال طهران المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد نقطة واحدة.

يذكر أنه تم اعتبار الوحدة الإماراتي منسحبا من البطولة، لعدم تمكنه من السفر إلى الدوحة بسبب جائحة كورونا، وشطب جميع نتائجه.

المصدر: "@theafccl"