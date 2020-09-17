الكرواتي أوليتش يكشف الفريق الذي شجعه الرئيس بوتين عام 2005

تحدث الكرواتي إيفيتسا أوليتش، المهاجم السابق لفريق تسيسكا موسكو، عن لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.

ونقل موقع "Metaratings" عن أوليتش، قوله: "دخلت كوليندا غرابار كيتاروفيتش (رئيسة كرواتيا) غرفة تبديل الملابس الخاصة بنا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وهنأ الاثنان المنتخب على نجاحه. لكننا بالطبع كنا مستاءين للغاية"، بعد خسارة منتخب كرواتيا في المباراة النهائية لمونديال روسيا 2018، أمام نظيره الفرنسي (2-4).

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وأضاف: "كلاعب، شاركت في ثلاث بطولات عالمية، ثم عملت كمدرب في عام 2018. أستطيع أن أقول جازما: لقد كانت واحدة من أفضل بطولات العالم. أخبرت بوتين أن كل شيء كان على أعلى مستوى".

وكشف الكرواتي: "عندما فزنا بكأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لم يكن يشجع تسيسكا موسكو. كان بوتين يشجع زينيت بطرسبورغ. وهذا أمر جيد. إنه من سان بطرسبورغ. لكن فلاديمير فلاديميروفيتش كان سعيدا جدا بنجاحنا".

يذكر أن إيفيتسا أوليتش، البالغ من العمر 41 عاما، دافع عن ألوان تسيسكا موسكو خلال الفترة ما بين عامي (2003 و 2006)، وتوج معه بلقب بطل كأس الاتحاد الأوروبي عام 2005.

المصدر: وكالات